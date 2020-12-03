В Мордовии обсудили проекты в сфере ЖКХ и строительства

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 2 декабря провел совещание по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктором Цыгановым и министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения республики Игорем Чадовым обсуждалась реализация проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автодороги», улучшение состояния и развития инфраструктуры ЖКХ, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, проблемы дольщиков.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru