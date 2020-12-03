В Мордовии подвели итоги операции «Подросток - 2020»

В Мордовии специалисты государственных учреждений социальной защиты приняли участие в проведении комплексной межведомственной операции «Подросток - 2020».

За период проведения операции «Подросток – 2020» были выявлены и поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов республики 66 семей, находящихся в социально опасном положении.

Была оказана социальная помощь 7641 семье, нуждающейся в поддержке государства.

В рамках акций «Помоги пойти учиться», «Здравствуй, школа!» было предоставлено единовременное денежное пособие в преддверии начала нового учебного года 1583 семьям, воспитывающим 3404 ребенка.

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Источник: e-mordovia.ru