Александр Бодягин стал прокурором Зубово-Полянского района

Старший советник юстиции Бодягин Александр Николаевич был назначен на должность прокурора Зубово-Полянского района Мордовии.

Бодягин А.Н. родился в 1978 году. В 1999 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Службу в органах прокуратуры господин Бодягин начал с 2002 года в должности помощника прокурора Торбеевского района, затем работал прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального и регионального законодательства прокуратуры республики, заместителем прокурора Ленинского района Саранска. До назначения прокурором Зубово-Полянского района с 2016 года работал прокурором Дубенского района.

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Источник: epp.genproc.gov.ru