В Мордовии прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии

В Мордовии прокуратура провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного и иного законодательства в исправительной колонии №7 УФСИН России по республике.

В ходе проверки было установлено, что нарушалось законодательство о материально-бытовом обеспечении осужденных и социальной защите инвалидов.

Были установлены нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду, наложении на данных лиц взысканий и их поощрении, постановке их на профилактический учет и установлении в отношении них административного надзора.

Были установлены и другие нарушения.

Начальнику территориального органа ФСИН России было внесено представление.

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Источник: epp.genproc.gov.ru