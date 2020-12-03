В Лямбирском районе заместителя главы сельского поселения оштрафовали за нарушение закона

Прокуратурой Лямбирского района была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации Берсеневского сельского поселения.

Было установлено, что вопреки требованиям указанного законодательства на официальном сайте администрации не были размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Заместитель главы администрации Берсеневского сельского поселения была привлечена к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Кроме того, заместитель главы администрации была оштрафована.

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Источник: epp.genproc.gov.ru