Прокуратура Кочкуровского района выявила нарушения законодательства об охране труда

Прокуратурой Кочкуровского района была проведена проверка законодательства об охране труда в деятельности ООО «Воеводское ХПП», ООО «Агрофирма «Норов» и ООО «МПК «Норовский».

В ходе проверки было установлено, что ряд работников указанных предприятий, занятых на вредных и опасных производственных факторах, обязательные психиатрические освидетельствования, обучение по охране труда и по оказанию первой помощи пострадавшим в текущем году не проходили. Были зафиксированы случаи допуска к работе без проведения вводного инструктажа.

Должностные лица группы компаний «Норов» были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

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Источник: epp.genproc.gov.ru