В Саранске начинается строительство нового детского сада

В Саранске начинается возведение нового детского сада на 250 мест.

Указанное учреждение разместится в юго-западной части города, на улице 1-я Набережная.

В детском саду будет создано несколько групп, среди которых 4 ясельные, по 2 младшие, средние, старшие и подготовительные группы.

В здании учреждения предусмотрено размещение плавательного бассейна, пищеблока, медицинского блока, физкультурного и музыкального залов, изостудии, компьютерного класса, кабинетов психолога и логопеда, а также других помещений.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили проекты в сфере ЖКХ и строительства.

Источник: adm-saransk.ru