В Мордовии оштрафовали нарушителя лесного законодательства

В Мордовии был оштрафован нарушитель лесного законодательства.

На территории земель лесного фонда Атюрьевского района в июне нынешнего года житель села Стрельниково незаконно срубил 8 дубов и тем самым нанес ущерб лесному хозяйству в размере 97,9 тыс. рублей.

Гражданин возместил причиненный ущерб в полном объеме.

В отношении нарушителя была избрана мера уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа в сумме 15 тыс. рублей.

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Источник: e-mordovia.ru