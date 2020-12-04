В Саранске прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников МЧС

В Саранске прошли соревнования по настольному теннису среди подразделений ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Участие в указанных соревнованиях приняли 9 команд, среди которых 8 команд пожарно-спасательных частей Саранска и Рузаевки, а также команда ГУ МЧС РФ по республике.

В состав каждой команды вошли 3 человека.

В общекомандном зачете первое место заняла специализированная пожарно-спасательная часть.

В личном зачете первое место занял Евгений Рябинин (пожарно-спасательная часть №31).

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru