Житель Краснослободска подозревается в краже денег у знакомой

В Краснослободске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже денежных средств у своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 45-летний житель Краснослободска гостил у своего приятеля. Также в квартире находилась 68-летняя общая знакомая мужчин. Указанные граждане распивали спиртные напитки. В определенный момент женщина уснула. Воспользовавшись данным обстоятельством, 45-летний участник попойки похитил из её кошелька денежные средства в сумме 8 тыс. рублей.

В тот же вечер подозреваемый пригласил на ужин в кафе свою сожительницу, где оплатил заказ большей частью украденных денег. Оставшиеся денежные средства мужчина отдал своей спутнице на хранение.

В отношении 45-летнего жителя Краснослободска было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее мужчина был судим.

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Источник: 13.мвд.рф