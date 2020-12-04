Житель Лямбирского района, убивший 31-летнего мужчину, выслушал судебный приговор

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Лямбирского района, обвиняемого в убийстве и причинении легкового вреда здоровью.

В первой половине августа нынешнего года 35-летний житель села Аксеново Лямбирского района проводил время в одном из развлекательных заведений Саранска, в котором также находились 31-летний местный житель и его брат. В определенный момент между указанными мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений житель Лямбирского района несколько раз ударил 31-летнего оппонента руками, а затем нанес ему ножевое ранение грудной клетки. Также преступник два раза ударил ногой и нанес два ножевых ранения бедра брату горожанина. После этого злоумышленник вынес 31-летнего пострадавшего на улицу, вызвал медиков и поспешил скрыться.

От полученных травм 31-летний мужчина скончался. Его брат выжил.

Решением суда в отношении жителя Лямбирского района была избрана мера наказания в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф