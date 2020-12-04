Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Новым вице-премьером Мордовии стала Наталья Таркаева

Новым вице-премьером Мордовии стала Наталья Таркаева

Наталья Таркаева была назначена на пост заместителя главы правительства Мордовии.

 Наталья Таркаева будет курировать вопросы финансов и налогов, а также экономической политики и предпринимательства. Первоочередными задачами в должности вице-премьера Мордовии она назвала повышение доверия к финансовой системе республики, а также отметила, что структурные изменения финансовой политики возможны только при увеличении доходной части бюджета, по причине чего особое внимание будет уделяться развитию малого и среднего бизнеса, повышению доходов населения и налоговых поступлений.

В 2014 году Наталья Таркаева была была назначена заместителем министра экономики Татарстана. На этой должности проработала до 2019 года.

Также читайте о том, что в Саранске начинается строительство нового детского сада.


Источник: e-mordovia.ru