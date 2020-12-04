Жительница Рузаевки стала жертвой мошенника, представившегося работником банка

В Рузаевке 34-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад указанной гражданке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются оформить кредит на имя женщины. Затем незнакомец попросил жительницу Рузаевки продиктовать код, полученный в смс-сообщении. Получив данную информацию, мужчина оформил на пострадавшую кредит в размере 180 тыс. рублей. Данные деньги женщина, действуя по указанию якобы работника банка, перечислила на продиктованный им счет под предлогом сохранности. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф