В Ельниках осудили местного жителя, совершившего две кражи

В Ельниках суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж.

В конце апреля нынешнего года 39-летний гражданин, зная, что соседей нет дома, проник на принадлежащую им террасу и похитил оттуда точильно-шлифовальную машинку стоимостью 3 тыс. рублей.

Кроме того, в мае текущего года преступник похитил из бани односельчанки котел емкостью 50 литров, стоимость которого составляет 3 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф