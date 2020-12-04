В Атюрьевском районе пожар уничтожил жилой дом

В Атюрьевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и повредил сарай.

Утром 3 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Дмитриев Усад. На улице Матросова загорелись жилой дом №9 и расположенный поблизости сарай.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил жилой дом на площади 100 квадратных метров и повредил сарай на площади 6 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ардатовском районе горели автомобиль и гараж.

Источник: 13.mchs.gov.ru