В Ковылкинском районе проходит выставка рисунков «Правила дорожного движения глазами детей»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с воспитателями Дома детского творчества организовали выставку рисунков под названием «Правила дорожного движения глазами детей».

В выставочном зале указанного образовательного учреждения организаторы разместили рисунки, на которых юные авторы изобразили свое понимание безопасного поведения на дорогах.

Воспитатели ежедневно во время экскурсий рассказывают детям о ПДД, предлагая обратить внимание на представленные рисунки.

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Источник: 13.мвд.рф