В селе Большое Игнатово горела баня

В селе Большое Игнатово произошло возгорание бани.

Утром 3 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Асманова. Возле дома №2 загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru