Двух жителей Мордовии осудили за серию краж велосипедов

В Мордовии суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в кражах велосипедов.

Первые четыре кражи 33-летний преступник совершил в июле нынешнего года. Ещё шесть велосипедов мужчина похитил, действуя в паре со своим 40-летним знакомым. Преступления были совершены в Саранске

Преступники похищали транспортные средства, оставленные законными владельцами в подъездах многоквартирных домов.

Общая сумма ущерба составила 114 тыс. рублей.

Решением суда один из преступников был приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, второй злоумышленник проведет за решеткой 2 года и 8 месяцев.

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Источник: 13.мвд.рф