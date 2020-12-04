В Краснослободском районе сотрудники сельской администрации подозреваются в служебном подлоге

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту служебного подлога.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что администрацией сельского поселения и ООО «Краснослободскстроймонтаж» в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водопровода в селе Новое Синдрово. В рамках контракта были определены этапы строительства. В 2017 году, несмотря на то, что выполняемые работы по первому этапу не были завершены, должностными лицами сельского поселения в целях представления отчета об успешном выполнении программы, эффективном и своевременном освоении выделенных бюджетных средств был подписан акт о приемке выполненных работ и справка об их стоимости. После этого на счет коммерческой организации были перечислены денежные средства в размере 1,8 млн рублей.

Фактически указанные работы были выполнены в нынешнем году.

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Источник: mordovia.sledcom.ru