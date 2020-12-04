В Мордовии полицейские провели операцию «Здоровый образ жизни»

В Мордовии в период с 23 по 27 ноября отделом ОДУУПиПДН МВД было организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровый образ жизни», направленное на предупреждение правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, одурманивающих веществ, пропаганду здорового образа жизни.

В ходе рейдов было проверено 762 места концентрации молодежи, в том числе клубы, бары, вокзалы 17 притонов, а также 369 несовершеннолетних и 455 неблагополучных родителей, состоящих на профилактическом учете подразделений по делам несовершеннолетних за употребление алкогольных напитков, наркотических средств и одурманивающих веществ.

Было выявлено два несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, из которых один помещен в социально-реабилитационное учреждение, второй в медицинскую организацию.

Кроме того, на территории Саранска и Рузаевки было задокументировано два факта повторной розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции.

За пять дней операции в отношении несовершеннолетних правонарушителей было задокументировано 34 административных правонарушения, в том числе за распитие алкогольной продукции в общественных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения, побои, мелкое хищение и т.д.

В отношении неблагополучных родителей было задокументировано 49 административных правонарушений.

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Источник: 13.мвд.рф