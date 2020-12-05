Жители Мордовии хранят в банках 78 миллиардов рублей

В настоящее время в Мордовии местные жители хранят на своих банковских счетах 78 млрд рублей.

Указанный показатель на 7,3% превышает ту сумму хранящихся в банках денежных средств, которая имела место годом ранее.

Большинство вкладчиков хранят свои сбережения в рублях. Депозиты в российской валюте составляют 94% (73,3 млрд рублей).

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Источник: mordovmedia.ru