Жители Мордовии хранят в банках 78 миллиардов рублей

В настоящее время в Мордовии местные жители хранят на своих банковских счетах 78 млрд рублей.
Указанный показатель на 7,3% превышает ту сумму хранящихся в банках денежных средств, которая имела место годом ранее.
Большинство вкладчиков хранят свои сбережения в рублях. Депозиты в российской валюте составляют 94% (73,3 млрд рублей).
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Источник: mordovmedia.ru