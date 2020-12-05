В Саранске обсудили обеспечение безопасности в период новогодних и рождественских праздников

В администрации Саранска состоялось заседание антитеррористической комиссии города.

Одним из основных вопросов, рассмотренных участниками указанного совещания, стало повышение антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период новогодних и рождественских праздников.

Мэр Саранска Пётр Тултаев отметил, что в настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой принято решение о том, что традиционные масштабные массовые мероприятия и новогодние гуляния проводиться не будут. Массовые новогодние представления в детских садах и школах также отменены. Возможны только мероприятия в рамках отдельной группы или класса.

Градоначальник поручил взять на особый контроль подготовку многоквартирных домов, в части защищенности чердачных и подвальных помещений.

Особую обеспокоенность у представителей министерства внутренних дел вызвали предстоящие богослужения по случаю Рождества. Пётр Тултаев пояснил, что на данный момент окончательное решение о формате проведения праздничных богослужений не принято, оно будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации.

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Источник: adm-saransk.ru