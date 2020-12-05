В Инсарском районе загорелся жилой дом

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 4 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Верхняя Лухма. На улице Центральной загорелся жилой дом №12. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 5 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС Рф по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru