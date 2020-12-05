В Старошайговском районе горели автомобиль и трактор

В Старошайговском районе произошло возгорание трактора и автомобиля.
Указанное происшествие произошло днём 4 декабря на территории населенного пункта Летки. Загорелись автомобиль и трактор.
По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.
Огонь повредил трактор на площади 1 кв. м. Автомобиль был поврежден пламенем на площади 4,5 кв. м.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru