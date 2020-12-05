В Ковылкино сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с сотрудниками ММО МВД РФ Ковылкинский провели профилактические мероприятия в многоквартирных жилых домах Ковылкино.

Во время обхода сотрудники МЧС призвали население соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, дабы максимально обезопасить свой дом от риска возникновения пожара. Также были вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.

В общей сложности сотрудники МЧС посетили 8 многоквартирных жилых домов, проинструктировали 129 человек, распространили более 250 памяток на противопожарную тематику.

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Источник: 13.mchs.gov.ru