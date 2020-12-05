В Мордовии сотрудники УНК посетили своих подшефных

В преддверии 29-летия со дня образования подразделения по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России сотрудники регионального управления посетили своих подшефных, которыми являются воспитанники Кочелаевской школы-интернат, и подарили им подарки и сладости.

Администрация, педагогический состав, воспитанники тепло поздравили руководство и сотрудников УНК.

Сотрудники подразделения МВД отметили, что свой праздник они всегда отмечают вместе с подшефными.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф