В Мордовии прошло мероприятие «Детское автокресло»

В Старошайговском и Ромодановском районах представители общественности совместно с сотрудниками Госавтоинспекции приняли участие в профилактическом рейде.

Секретарь Общественного совета при МВД по Мордовии, президент автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и защиты детства» Ольга Веретенникова провела профилактическую работу с водителями по правилам перевозки детей в транспортных средствах.

Автолюбителям и юным пассажирам организаторы мероприятия вручили памятки по безопасности, а также календари с фотографиями-победителями республиканского фотоконкурса «Мы соблюдаем ПДД».

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники УНК посетили своих подшефных.

Источник: 13.мвд.рф