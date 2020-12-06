В Краснослободске сгорела баня

В Краснослободске произошел пожар, который уничтожил баню.
Поздним вечером 5 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 1-я Строительная. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru