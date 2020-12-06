Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в угоне автомобиля гражданской жены

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Саранска, который обвиняется в угоне автомобиля своей гражданской супруги.

В сентябре нынешнего года жительница Саранска на личном автомобиле марки ВАЗ-21101 приехала с 43-летним гражданским мужем в село Русская Свербеевка, где проживает мать последнего. Утром следующего дня мужчина, будучи пьяным, без разрешения взял ключи от машины сожительницы и поехал на транспортном средстве по сельской дороге. В определенный момент движения обвиняемый потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево. Известно, что у мужчины нет водительского удостоверения.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф