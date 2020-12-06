В Краснослободске горел автомобиль

В Краснослободске произошло возгорание автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 5 декабря. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru