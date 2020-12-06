В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается женщина, которая подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Днём 1 декабря нынешнего года неизвестная гражданка на одной из улиц Саранска обнаружила банковскую карту, утерянную законным владельцем. Данной картой женщина расплатилась за продукты в пяти магазинах города. Сумма похищенных денежных средств составила более 6 тыс. рублей.

Предполагаемая преступница была одета в серую зимнюю куртку с капюшоном до колен, штаны черного цвета, шапку черного цвета, ботинки черного цвета, перчатки черного цвета. В руках у неё была сумка коричневого цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-90-17, 8-929-745-4577 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф