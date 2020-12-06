В Атяшево загорелся автомобиль

В Атяшево пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Утром 5 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории микрорайона №2. Загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru