В Атяшево загорелся автомобиль

В Атяшево пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.
Утром 5 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории микрорайона №2. Загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 2 квадратных метра.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru