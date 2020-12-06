В Старошайговском районе горела баня

В Старошайговском районе произошло возгорание бани.
Указанное происшествие произошло вечером 5 декабря в селе Новотроицкое. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Почтовая, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Старошайговском районе горели автомобиль и трактор.
Источник: 13.mchs.gov.ru