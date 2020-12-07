В Саранске несколько десятков жилых домов остались без тепла

В северо-западной части Саранска было отключено теплоснабжение.

Ранним утром 7 декабря в Единую дежурно-диспетчерскую службу Саранска поступило сообщение от диспетчера АО «СаранскТеплоТранс» об отключении отопления и горячего водоснабжения в северо-восточной части города по причине дефекта магистрального трубопровода на сетях теплоснабжения ПАО «Т Плюс» в районе перекрестка улиц Косарева и Лихачева.

По данным на 7:30 центральное теплоснабжение было отключено в 121 жилом доме, 3 школах, 4 детских садах, 1 больнице, 6 административных зданиях.

В связи с аварийной ситуацией занятия в образовательных учреждениях, попавших в зону отключения, были отменены.

Глава города Пётр Тултаев призвал руководителей ресурсоснабжающей организации до окончания ремонтных работ находиться на месте, держать ситуацию на контроле и быть на постоянной связи с мэрией.

Как сообщает ПАО «Т Плюс», на месте работают 12 человек и 4 единицы техники. Ремонтные работы планируется завершить к 14:00.

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Источник: adm-saransk.ru