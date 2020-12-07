Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения во время проведения обследования контрольно-следовой полосы на участке внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты два свертка, в котором находились семь мобильных телефонов.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su