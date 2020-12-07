Жителя Саранска осудили за нападение на 90-летнего пенсионера

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, обвиняемого в нападении на 90-летнего пенсионера.

В Лямбирском районе вечером 25 августа нынешнего года 38-летний житель Саранска, находясь на территории гаражного общества, расположенного в районе посёлка Чекаевский, напал на 90-летнего пенсионера. Скрутив пострадавшему руки, преступник забрал у него 10 тыс. рублей. Злоумышленник был оперативно задержан владельцем одного из гаражей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф