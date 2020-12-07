В Саранске 19-летний водитель легковушки сбил 44-летнюю женщину

В Саранске 44-летняя гражданка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 5 декабря на территории посёлка Ялга. на улице Октябрьской 19-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21101, совершил наезд на 44-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в месте, которое не является для этого предусмотренным.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф