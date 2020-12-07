В Темниковском районе в результате ДТП пострадал 18-летний парень

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 6 декабря на 6-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. По предварительной информации, 29-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Форд», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Пострадал 18-летний пассажир иномарки. Молодой человек доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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Источник: гибдд.рф