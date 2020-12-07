В Саранске 33-летний водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину

В Саранске 43-летняя женщина попала под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 5 декабря на территории Пролетарского района города. На улице Войнова 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф