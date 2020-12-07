В Ардатове был задержан пьяный водитель иномарки

В Ардатове сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Вечером 5 декабря на улице Майской сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» был остановлен автомобиль марки Hafei HFJ 7130. За рулем транспортного средства находился 35-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф