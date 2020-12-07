В Саранске горела баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.
Днём 6 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. Возле дома №78, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.
По предварительной информации, вследствие данного происшествия ни один человек не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru