В Саранске полицейские проводят проверку по факту ограбления пенсионера

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту ограбления 69-летнего гражданина.

Некоторое время назад 69-летнему жителю Саранска его сосед передал свою банковскую карту, попросил снять с неё 20 тыс. рублей и купить продукты. Пенсионер обналичил денежные средства, но отправился не в магазин, а к своему приятелю, где сел играть в карты. В итоге 69-летний гражданин проиграл 42-летнему знакомому все деньги, но отказался их отдавать. Последний, ударив пенсионера кулаком по голове, забрал у него 20 тыс. рублей и скрылся.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что жителя Саранска осудили за нападение на 90-летнего пенсионера.

Источник: 13.мвд.рф