В Мордовии прошел пятый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения пятого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

В ходе рейдов к административной ответственности были привлечены 64 правонарушителя.

Общая сумма штрафов, наложенных за нарушения миграционного законодательства, составила 124 тыс. рублей, взыскано – 82 тыс. рублей.

За период проведения мероприятия в отношении иностранных граждан было принято 7 решений о запрете на въезд в Россию.

Также было принято 13 решений о депортации иностранных граждан.

Было зарегистрировано 17 материалов доследственной проверки по признакам составов преступлений, совершаемых в сфере миграции.

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Источник: 13.мвд.рф