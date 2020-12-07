В Инсаре загорелась баня

В Инсаре произошло возгорание бани.

Вечером 6 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Желябова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №20 горит баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru