В Саранске в настоящее время насчитывается более 8 тысяч безработных граждан

В Саранске в настоящее время насчитывается 8201 безработный гражданин.

Уровень регистрируемой безработицы в городе составил 4,7%. Коэффициент напряженности на рынке труда Саранска равен 3,23%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 2649 единиц, из них по рабочим профессиям – 1850 единиц.

В период с января по ноябрь нынешнего года за содействием в поиске подходящей работы в Саранске обратились 12810 человек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru