В Саранске осудили местного жителя, ударившего знакомого ножом

В Саранске суд вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя, который нанес ножевое ранение своему знакомому.

В июле нынешнего года 21-летний парень, находясь на улице Коваленко, проводил время в компании своих знакомых. В определенный момент молодой человек поссорился с другим членом компании 22-летнего возраста. Молодые люди разошлись во мнениях относительно криминального прошлого, которое есть у каждого из них. Младший участник конфликта сходил домой за ножом, а затем, вернувшись обратно, нанес знакомому ранение живота.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у парня колото-резаную рану передней брюшной стенки, проникающую в брюшную полость.

Решением суда в отношении 21-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф