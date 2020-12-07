В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Неизвестный гражданин утром 4 декабря нынешнего года нашел банковскую карту, утерянную законным владельцем. Используя найденную карту, мужчина оплатил покупки в нескольких магазинах Саранска.

Предполагаемый преступник был одет в куртку черного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета и перчатки того же цвета. С мужчиной была малолетняя девочка, возраст которой составляет примерно 7-10 лет.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-77-88, 29-77-58 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф