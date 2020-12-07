В Мордовии подвели итоги борьбы с незаконным оборотом наркотиков

В пресс-центре МВД по Мордовии прошел брифинг, посвященный борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков.

За январь - ноябрь текущего года в регионе было зарегистрировано 758 преступлений, связанных с незаконным оборотом подконтрольных веществ. По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота изъято более 36 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Расследовано 557 преступлений, из которых 445 тяжких и особо тяжких составов, 339 связаны со сбытом наркотиков. Сумма легализованных денежных средств по расследованным преступлениям составляет около 600 тыс. рублей.

В текущем году в суд были направлены уголовные дела в отношении 34 участников организованных групп и преступных сообществ, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков на территории Мордовии.

Было пресечено 701 административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотических средств. Было выявлено и уничтожено 26 очагов произрастания дикорастущих культур общей площадью 46 тыс. квадратных метров. Задокументирована деятельность шести межрегиональных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотических средств, в состав которых входили выходцы из Московской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

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Источник: 13.мвд.рф