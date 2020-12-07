Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается местный житель, который пропал без вести весной прошлого года.

Гутрин Александр Николаевич 1989 года рождения, являющийся жителем Саранска, 27 мая прошлого года ушел из своего дома и до сих пор не вернулся обратно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Гутрина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии подвели итоги борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф