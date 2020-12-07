Стала известна позиция Мордовии в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Мордовия в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек занимает 23-е место, как и год назад.

Первую и вторую строчки указанного рейтинга занимают Чечня и Дагестан, соответственно, затем следуют Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Составители рассматриваемого рейтинга рассчитывали потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число правонарушений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

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Источник: mordovmedia.ru